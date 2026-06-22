В Соцфонде определили, сколько пенсионеры получали в мае: средние выплаты в ряде регионов достигли 30 тысяч рублей

В РФ средняя пенсия неработающих граждан превысила 30 тысяч в 13 регионах Фото: Ольга ЮШКОВА.

В мае средняя пенсия неработающих граждан составила 25 839 рублей. При этом в нескольких регионах это значение превысило 30 тысяч. Такие средние пенсии зафиксировали в 13 регионах РФ. Об этом гласят данные Соцфонда, цитирует РИА Новости.

Самые большие выплаты отмечены на Чукотке. Там средняя пенсия в мае составила 44 069 рублей. Более 40 тысяч также в среднем получали пенсионеры в Ненецком автономном округе.

Выплаты для неработающих пожилых граждан свыше 30 тысяч, по данным Соцфонда, отмечены в Хабаровском крае, Карелии, Архангельской области, Республике Коми, Якутии. Более 35 тысяч рублей в мае в среднем получали пенсионеры Сахалинской, Мурманской и Магаданской областей. Такие выплаты также отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке.

За год средняя пенсия выросла почти на 2 тысячи рублей. У работающих и неработающих граждан значение в общем составило 25 399 рублей.