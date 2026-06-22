Словакия серьезно пострадает из-за ЕС: во сколько стране обойдется отказ от импорта газа из РФ

Словакия заплатит сотни миллионов евро из-за отказа ЕС от российского газа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Словакия будет вынуждена нести серьезные расходы из-за отказа Евросоюза от российского газа. Страна заплатит за это решение сотни миллионов евро. Такими данными поделился словацкий энергооператор SPP, цитирует РИА Новости.

Уточняется, что рост расходов связан с необходимостью обеспечения новых транспортных мощностей. Кроме того, финансовые трудности возникнут из-за "ожидаемого роста цен на само сырье", отметил энергооператор. Точную сумму расходов пока определить невозможно, добавил он.

"Повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро", - оповестили в местной компании.

Министр экономики Германии Катерина Райхе между тем заявила, что ЕС требует, чтобы турецкий газ для блока не был российским. Энергоресурсы поступают по новым контрактам в страны Евросоюза.