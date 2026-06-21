Глава Минэкономики ФРГ Райхе: ЕС хочет, чтобы Турция не поставляла газ из РФ Фото: Shutterstock.

В Европе выступили с наглым требованием в отношении российского газа. Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что ЕС требует, чтобы турецкий газ для блока не был российским. Речь идет о поступающем из Турции по новым контрактам в страны ЕС газе.

По ее словам, в Анкаре «осознают и соглашаются» с тем, что Евросоюз придает принципиальное значение прекращению поставок сырья из России.

«Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», — цитирует Райхе Bloomberg.

В публикации отмечается, что Турция в настоящее время ведет переговоры с «Газпромом» о поставках газа на период после 2026 года в связи с истечением действующих контрактов.

Напомним, что в январе Совет ЕС принял регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на ввоз СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. Отказ от трубопроводного газа вступит в силу по краткосрочным договорам с 17 июня 2026 года, а по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

В Москве неоднократно подчеркивали: отказ Запада от закупок российских энергоресурсов стал серьезной стратегической ошибкой. Это приведет лишь к новой зависимости от поставщиков с более высокой стоимостью. Российская сторона также подчеркивала, что европейские страны, даже отказавшись от прямых закупок, через посредников приобретают те же уголь, нефть и газ, но уже по завышенным ценам.

17 июня в Европе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из РФ. Он подразумевает полное прекращение закупок российского газа странами ЕС к концу 2027 года.

Однако, по словам словацкого премьера Роберта Фицо, отдельные главы правительств ЕС сообщают о готовности присоединиться к Братиславе в судебном иске против Еврокомиссии из-за запрета на импорт российского газа.

Как напомнил президент РФ Владимир Путин, это не «злобная Россия» перестала поставлять газ, а Европа отказалась его покупать. При этом российский глава не исключил возобновления торговли энергоресурсами между Россией и Европой.