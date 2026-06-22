Сколько получают неработающие пенсионеры в регионах РФ: в Соцфонде привели средние данные за май

Средняя пенсия у неработающих россиян превысила 30 тысяч в 13 регионах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей. За год сумма увеличилась на более чем 1,8 тысячи. Средний размер пенсионного обеспечения соответствующей категории в мае превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда, транслирует РИА Новости.

Больше всего в прошлом месяце в среднем получали пенсионеры, живущие на Чукотке. Там выплаты превысили 44 тысячи рублей. Свыше 40 тысяч также составил средний размер пенсионного обеспечения в Ненецком автономном округе.

Чуть меньше, порядка 39 тысяч рублей в мае в среднем получали пожилые граждане из Магаданской области и Камчатского края. Высокие выплаты также зафиксировали на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Мурманской и Сахалинской областей. Жители этих регионов в среднем получали более 35 тысяч рублей в виде пенсионного обеспечения.

Согласно данным Соцфонда, средние пенсии свыше 30 тысяч рублей, кроме того, отмечены в Хабаровском крае, Карелии и Архангельской области. Такие же значения зафиксированы в Республике Коми и Якутии.

В РФ с января 2027 года упростят пенсионную систему. Страховую выплату по старости будут оформлять автоматически. Россиянам не придется подавать заявление. Гражданам с 2027 года не нужно собирать документы и оформляться в Соцфонде.

Между тем средняя начисленная зарплата в стране преодолела порог в 100 тысяч рублей. По 2025 году она составила 100 360 рублей. Рост составил около 13%. Данные свидетельствуют о номинальной зарплате. Реальный рост чуть меньше с учетом налогов. В нескольких областях зарплаты составили более 200 тысяч. В том числе, сфера финансов и страхования. Кроме того, такие цифры фиксируют в области добычи полезных ископаемых.

Средняя зарплата свыше 100 тысяч рублей отмечена в 14 регионах РФ. Самые большие доходы фиксируются на Чукотке. Там выплаты в среднем составили 208,5 тысячи рублей. Следом в топе идут Москва, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.