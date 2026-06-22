Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 2:36

В программу ОМС вошли 14 новых методов лечения: вот о чём речь

В программу ОМС в РФ добавили 14 новых методов лечения
Мария ПАВЛОВА
Россиянам стали доступны дополнительные опции по ОМС.

Россиянам стали доступны дополнительные опции по ОМС.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Базовая программа ОМС в 2026 году пополнилась четырнадцатью новыми методами лечения. Об этом информировал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи», - сказал Баланин РИА Новости.

Пациенты теперь смогут бесплатно сделать ряд дорогостоящих процедур, резюмировал он.

Тем временем Россия перешла на цифровые полисы ОМС. Отвечаем на главные вопросы о передовом сервисе для получения бесплатной медпомощи здесь на KP.RU.

Напомним, одним из ключевых новшеств стало включение в ОМС телемедицинских консультаций. Это особенно важно для маломобильных граждан и жителей отдаленных районов.

Также сообщалось, что по полису ОМС стали доступны новые сложные операции.