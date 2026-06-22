В программу ОМС вошли 14 новых методов лечения: вот о чём речь

Россиянам стали доступны дополнительные опции по ОМС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Базовая программа ОМС в 2026 году пополнилась четырнадцатью новыми методами лечения. Об этом информировал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи», - сказал Баланин РИА Новости.

Пациенты теперь смогут бесплатно сделать ряд дорогостоящих процедур, резюмировал он.

Тем временем Россия перешла на цифровые полисы ОМС. Отвечаем на главные вопросы о передовом сервисе для получения бесплатной медпомощи здесь на KP.RU.

Напомним, одним из ключевых новшеств стало включение в ОМС телемедицинских консультаций. Это особенно важно для маломобильных граждан и жителей отдаленных районов.

Также сообщалось, что по полису ОМС стали доступны новые сложные операции.