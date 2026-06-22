Пьяный дебошир ночью атаковал детский лагерь в Туве, пострадали 14 несовершеннолетних

В Туве задержали мужчину, который напал на детей в лагере. Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Число детей, пострадавших от напавшего на лагерь в Туве, выросло до 14. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУСК республики.

«От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы», - сказано в релизе ведомства.

Сообщается, что нетрезвый мужчина проник в детский лагерь «Орлёнок», избил детей палкой и сломал мебель. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», мужчина задержан.

Напомним, нападение произошло в ночь на 21 июня, вначале речь шла о 13 пострадавших детях. Подробности читайте здесь на «КП-Красноярск».

Незадолго до этого в Германии неизвестный напал на посетителей ресторана и взял в заложники детей.

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Ранее мужчина проник в чужую квартиру и напал на ребенка.