США ударили по якобы перевозившему наркотики судну: два человека погибли, шестеро спаслись

США атаковали судно, якобы принадлежащее наркоторговцам, погибли два человека. Фото: REUTERS.

Военные США атаковали очередное судно, которое якобы занималось перевозкой наркотиков в Карибском море. Об этом информирует Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», - сказано в релизе, который ведомство опубликовало в социальной сети Х.

Сообщается, что в результате атаки есть двое погибших. Шесть человек выжили, однако судьба их неизвестна, поиском занимается Береговая охрана США.

Напомним, США начали атаковать небольшие суда, предположительно, использующиеся для наркотрафика, осенью 2025 года. За это время при ударах американских военных погибли более 200 человек.

Ранее сообщалось, что 17 июня США атаковали якобы судно наркоторговцев в Тихом океане, погиб человек.

Также сообщалось, что два человека убиты при ударе военных США по лодке в Тихом океане.

В мае военные США ударили по судну в Тихом океане, выжить удалось только одному из членов экипажа.