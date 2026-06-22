Захарова указала на дискриминацию блокадников по национальному признаку при выплате компенсаций ФРГ. Фото: МИД РФ.

ФРГ практикует дискриминацию по национальному признаку ленинградских блокадников и защитников города при выплате компенсации. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, как жертвам Холокоста. В то же время в ФРГ получают пособия бывшие гитлеровские военнослужащие, отметила она.

«Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда», - сказала Захарова РИА Новости.

Напомним, в 2021 году «Конференция по вопросам материальных претензий к Германии» объявила о ежемесячных выплатах в 375 евро жертвам холокоста, пережившим блокаду Ленинграда, от ФРГ.

В МИД России назвали такую логику Германии «преступной».

Почему немцы отказываются платить блокадникам, если они не евреи, читайте здесь на KP.RU.