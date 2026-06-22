"Это генетически неприемлемо": посол в ФРГ объяснил, с каким явлением в Европе никогда не смирится Россия

Россия никогда не смирится с неонацизмом в Европе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Москва не разрывала отношения с Берлином. При этом Россия никогда не смирится с проявлением неонацизма в европейских странах. На это указал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев во время мероприятия в Берлине по случаю 85-й годовщины нападения Германии на СССР.

Дипломат заверил, что у Москвы есть надежда на "благоприятное время" для возобновления контактов с немецкими официальными лицами. Двусторонние отношения еще могут быть налажены, считает он. Однако есть важный нюанс.

"Любые попытки вновь возродить неонацистские явления или неонацистскую идеологию абсолютно неприемлемы для нашего народа. Это генетически неприемлемо для нас после всех тех трагедий", - заключил Сергей Нечаев.

К памятной дате МО России опубликовало документы, посвященные народному ополчению. В ведомстве напомнили о бессмертном подвиге советских граждан. Дивизиям Московского и Ленинградского народного ополчения удалось оказать поддержку частям регулярной армии. Гитлеровский план войны был сорван.