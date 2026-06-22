В Германии назвали виновного в кризисе в Ормузском проливе: о ком идет речь

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что кризис с многомесячным перекрытием Ормузского пролива спровоцировал именно президент США Дональд Трамп. Слова главы немецкого оборонного ведомства приводит «Интерфакс».

По мнению Писториуса, «пробку в бутылочное горлышко» пролива создал не Евросоюз, а хозяин Белого дома. Министр подчеркнул, что страны ЕС заинтересованы в скорейшем открытии пролива, чтобы обеспечить поставки энергоносителей и восстановление экономики.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск переговоров. Очная встреча должна была пройти в Швейцарии, однако из-за ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане была перенесена на два дня. 20 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на действия Израиля. На фоне этого Трамп вновь пригрозил Тегерану уничтожением и назвал Иран «чертовой страной».

В ночь на понедельник агентство Tasnim сообщило, что Иран отказался от участия в дальнейших технических переговорах в Швейцарии. Тегеран таким образом выразил протест президенту США Трампу.