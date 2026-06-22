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НовостиОбщество22 июня 2026 4:55

МРТ в России станет доступнее: Минздрав утвердил новые правила

С 1 сентября МРТ в России можно будет пройти без направления врача
Мария СПИРИДОНОВА
С 1 сентября МРТ в России можно будет пройти без направления врача

С 1 сентября МРТ в России можно будет пройти без направления врача

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года россияне смогут проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача. Соответствующее изменение содержится в документе Минздрава РФ.

МРТ применяется для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. При этом процедура не связана с рентгеновским облучением. В документе ведомства уточняется, что проведение исследований без назначения лечащего врача теперь допустимо.

Как писал KP.RU, ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России единую систему оценки качества медицинской помощи через портал «Госуслуги». Согласно предложению, пациенты после каждого приема смогут оценивать медучреждение по ряду критериев: доступность записи, время ожидания, вежливость персонала и эффективность лечения. Результаты голосования планируется публиковать ежеквартально в открытом доступе.