Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Австралийская полиция изъяла 2,7 тонны кокаина из подземного бункера в Сиднее, установив рекорд. Об этом пишет издание BBC.

Наркотики стоимостью 816 миллионов австралийских долларов были найдены в тайниках под фальшполами морских контейнеров в Лондондерри. Двое мужчин 21 и 25 лет задержаны за хранение коммерческого количества незаконно ввезенного наркотика, оборот которого контролируется на границе. Им грозит пожизненное заключение.

Операция «Миньцзян» началась в мае после обнаружения 40 кг кокаина у лодочной пристани в Мидж-Пойнте. Полиция арестовала еще шесть человек в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе по делу о контрабанде, начатому после находки. На Соломоновых Островах задержан предполагаемый «материнский корабль», участвовавший в операции.

Австралия, несмотря на удаленность, является прибыльным рынком для торговли наркотиками. Согласно прошлогоднему Всемирному докладу ООН о наркотиках, в Австралии и Новой Зеландии самый высокий в мире уровень потребления кокаина.

Ранее KP.RU сообщил, что США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотические средства. Отмечается, что из-за американской атаки погибло несколько человек.