Рассекречено еще одно дело о нацистах Второй мировой войны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Показания пособника нацистов Ивана Звигунова рассекречены к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«Ко Дню памяти и скорби ФСБ рассекретила материалы уголовного дела предателя Родины… Иван Звигунов не совершал ошибки, он сам встал на путь предательства», — отмечается в сообщении от ведомства.

Звигунов стал водителем и механиком «душегубки», лично возил земляков на расстрел. Отмечается, что он принял решение стать пособником нацистов, поскольку осенью 1941 года сделал вывод, что победа будет на стороне немецких войск. Таким образом, Звигунов решил любыми способами приспособиться к новому режиму.

По протоколу допроса 1944 года, Звигунов перевозил трёх офицеров «СД». Они находились в грузовиках с арестованными советскими гражданами, которых расстреляли и сбросили в шахту 4/4-бис. Звигунов забирал одежду убитых не менее пяти раз.

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