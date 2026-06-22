Известный российский певец продает имущество на полмиллиарда рублей: о ком речь

Певец Валерий Сюткин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Валерий Сюткин продает квартиру в центре Москвы за 490 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Трехкомнатная квартира на Сретенском бульваре, 232 кв. м, принадлежит Сюткину более пяти лет. В последнее время часто пустует из-за частых поездок и желания жить за городом.

Отмечается, что в квартире три спальни, камин, балкон и антикварная мебель, привезённая из Франции. Главная ценность — стол Наполеона Бонапарта. Хозяин планирует продать его отдельно при хорошем предложении. Сюткин планирует продать квартиру за 5 миллионов евро (420 миллионов рублей).

Ранее KP.RU рассказал, что певец Филипп Киркоров продает квартиру за 240 млн рублей. Аналитики издания попытались узнать, почему поп-король российской эстрады решил избавиться от недвижимости, которую ранее обещал передать детям.