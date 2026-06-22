Микис Филаниотис Фото: Александр КУДЕЛЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кипрский общественный деятель, генеральный секретарь Международного движения русофилов Микис Филаниотис внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно опубликованной информации, авторы сайта обвиняют Филаниотиса в пропаганде, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины.

На прошлой неделе Антона Милаева, приемного правнука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, тоже внесли в базу данных «Миротворца». Поводом для публикации персональных данных стало его участие в специальной военной операции. Владельцы сайта обвинили его в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные лиц, которых его авторы считают причастными к деятельности, направленной против национальной безопасности Украины. В базу включены журналисты, артисты, спортсмены, политики и другие лица, в том числе посещавшие Крым и Донбасс.