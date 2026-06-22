FT: Филиппины боятся, что Китай установит полный контроль на спорным атоллом

Филиппины боятся, что Китай установит полный контроль на спорным атоллом. Фото: Wu Mali/Xinhua/Global Look Press

Филиппины выражают обеспокоенность возможными попытками Китая установить постоянный контроль над спорным атоллом Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом заявил министр обороны страны Гилберт Теодоро в интервью Financial Times.

По словам главы оборонного ведомства, Манилу тревожит недавняя активность Пекина в районе отмели, расположенной в 200 км от острова Лусон в исключительной экономической зоне Филиппин. Китай сохраняет контроль над атоллом с 2012 года, размещая там военно-морские суда, однако теперь есть опасения, что Пекин может перейти к постоянному присутствию и дальнейшей милитаризации.

При этом Теодоро подчеркнул, что союзнические отношения в Индо-Тихоокеанском регионе укрепляются. США и Филиппины недавно провели совместные учения «Баликатан» с рекордным числом участников, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду. Параллельно с Манила ведет переговоры с Токио о покупке эсминцев и крылатых ракет. Теодоро отметил, что страна также заинтересована в приобретении индийских ракет BrahMos.

Отвечая на вопрос о Тайване, он заявил, что Вашингтон и Манила не обсуждали эту тему, но прорабатывают сценарии чрезвычайных ситуаций в рамках договора о взаимной обороне.

Как писал KP.RU, ранее Китай провел спецоперацию по обеспечению безопасности судоходства восточнее Тайваня в ответ на инициативу Японии и Филиппин о делимитации морской границы в этом районе. В Пекине подчеркнули, что любые подобные переговоры без участия КНР ущемляют ее территориальные интересы и морские права.