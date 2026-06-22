В российском регионе произошло землетрясение: подробности Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что в одном российском регионе произошло землетрясение. Речь идет о Крыме. 22 июня у побережья полуострова произошло землетрясение с последующими толчками, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра. Об этом пишет издание «КП-Крым».

В 07:11 произошло землетрясение магнитудой 3,7 на глубине 35 км. Эпицентр находился в 33 км к юго-юго-западу от Севастополя. В 05:09 зафиксирован толчок магнитудой 3,6 в 26 км юго-юго-западнее Севастополя.

Ранее KP.RU сообщил, что на Кубе неделю назад произошло землетрясение. Было несколько подземных толчков магнитудой 5,3. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Отмечается, что землетрясение произошло в провинции Мантуа. Также небольшие толчки заметили в Гаване.