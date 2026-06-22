ИКИ РАН: Единственный активный центр Солнца скоро повернется к Земле Фото: Shutterstock.

После трех недель относительного затишья активность Солнца снова начала расти. В минувшее воскресенье, 21 июня, ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали сразу две мощные вспышки класса M.

Всего за сутки на Солнце произошло семь вспышек. Все они локализованы в одной точке — растущей группе пятен № 4473. На данный момент это единственный активный центр на звезде. Сейчас он только выходит с обратной стороны солнечного диска.

Согласно прогнозам, группа пятен окажется непосредственно напротив нашей планеты уже на этой неделе — 25 июня.

Тем не менее ученые призывают не паниковать. Данный всплеск пока считают локальным, и не исключено, что энергия этого активного центра иссякнет в ближайшие дни.

«Пока даже это скромное достижение не выглядит гарантированным, и всплеск активности рассматривается как локальный. Никто не удивится, если энергия на Солнце иссякнет уже сегодня», — сказано в сообщении института.

Ранее ученые объясняли, что после одной из июньских вспышек на Солнце образовалось облако нейтрального водорода. В ИКИ РАН тогда отметили, что опасности нет, но влияние солнечных выбросов на геомагнитную обстановку прояснится после дополнительных расчетов. Специалисты подчеркивают, что последствия зависят от направления и скорости выбросов.