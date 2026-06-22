Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд государств, включая страны Прибалтики, Польшу и Украину, под предлогом специальной военной операции (СВО) усилили кампанию по уничтожению советских и российских памятников на своей территории.

В интервью РИА Новости дипломат отметила, что МИД готовит тематические доклады о действиях отдельных стран в отношении военно-мемориальных объектов. В первую очередь речь идет о политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. По словам Захаровой, эти государства используют СВО как повод для резкого наращивания многолетней практики уничтожения советского мемориального наследия.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. В этот день, 85 лет назад, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, положив начало самой кровопролитной войне в истории XX века. Ко Дню памяти и скорби УФСБ России по ДНР рассекретило материалы уголовного дела предателя Родины Ивана Звигунова. В ведомстве подчеркнули, что он не совершал ошибки — добровольно встал на путь предательства и сотрудничества с нацистами.