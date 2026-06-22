Иран снова может экспортировать свою нефть: эмбарго снято после переговоров с США

Аракчи заявил о снятии эмбарго на экспорт иранской нефти и разморозке активов Фото: Shutterstock.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции, разморозке части активов и запуске плана восстановления страны.

По его словам, добиться таких послаблений удалось благодаря посредническим усилиям Катара и Пакистана на переговорах между Ираном и США в Швейцарии.

«Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции», — написал министр в соцсети X.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил снятие блокады, разморозку некоторых активов, а также запуск масштабного плана реконструкции и развития Ирана.

Напомним, Тегеран во время консультаций выразил протест Вашингтону. Представитель иранской делегации заявил, что продолжение встречи невозможно без прекращения военных действий в Ливане.