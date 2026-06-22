Суда компании «Гранат», чей вертолет ищут в Приморье, ранее попадали в ЧП

Фото: granatcompany.ru

Воздушные суда ООО «Гранат», чей вертолет сейчас разыскивают в Приморском крае, и раньше фигурировали в инцидентах. Как следует из данных Росавиации и сообщений надзорных ведомств, за последние годы с техникой этого эксплуатанта произошло несколько происшествий.

Так, в 2022 году, вертолет этой же организации уже попадал в сводки. Тогда, по информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, Robinson R-44 во время экскурсионного полета сел на пляже Всероссийского детского центра «Океан». ЧП произошло во Владивостоке. Посадка была признана несанкционированной.

Еще один случай был зафиксирован 1 декабря 2024 года. Robinson перевозил трех туристов и совершил жесткую посадку рядом с посадочной площадкой в Артеме. Пострадавших не было. При этом, как сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте, у вертолета оторвался хвост.

Напомним, 21 июня пропала связь с экипажем вертолета R-44. Воздушное судно выполняло лесоавиационные работы. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Поиски начались в тот же день и все еще не закончились. После исчезновения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Росавиации заявили, что судно принадлежит компании «Гранат».