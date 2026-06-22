62 кг наркотиков с логотипом Tesla вынесло к берегам острова Фиджи Фото: Shutterstock.

Жители отдаленного острова Комо, входящего в состав архипелага Фиджи, наткнулись на опасную находку. На океанском побережье у линии прилива они обнаружили 27 кг брикетов с кокаином, маркированных логотипом известного автобренда Tesla. Об этом сообщает телерадиокомпания ABC.

«Когда я впервые увидел это, я не сразу подумал о наркотиках. Оно просто лежало на пляже, на песке, прямо у воды», — рассказал местный житель Севулони Тагимоце, который первым заметил один из подозрительных свертков.

Вскоре аналогичная история повторилась и на соседнем острове Муниа, где полиция зафиксировала обнаружение еще 35 точно таких же упаковок.

По данным правоохранителей, каждый из найденных брикетов весит примерно 1 кг. Эксперты оценивают общую стоимость конфискованной партии, состоящей из 62 свертков (общий вес 62 кг), более чем в 15 млн долларов. Точная сумма будет зависеть от чистоты химического состава вещества.

Журналисты ABC отмечают, что способ транспортировки указывает на международный наркотрафик, поскольку к некоторым брикетам были прикреплены воздушные шары. Такой метод широко используется контрабандистами в открытом океане для бесшумной перегрузки партий нелегального груза с крупных транзитных судов на более мелкие и маневренные лодки местных сообщников.

Полиция Фиджи отправила команду на остров Муниа, чтобы забрать вторую часть груза. Все найденные упаковки везут в столицу, город Суву. Там специальные эксперты проверят, что в этих упаковках, и попытаются выяснить, как контрабандисты привезли их на остров.

Накануне появилось сообщение, что полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина. Речь идет о 2,7 тонны кокаина, найденных в подземном бункере в Сиднее.