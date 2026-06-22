Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июня 2026 6:40

Пушилин: «Купол Донбасса» предотвратил 128 атак ВСУ за неделю

В ДНР рассказали об успехе российских военных
Людмила МИТРОХИНА
Пушилин: «Купол Донбасса» предотвратил 128 атак ВСУ за неделю

Пушилин: «Купол Донбасса» предотвратил 128 атак ВСУ за неделю

Фото: REUTERS.

Российская разработка «Купол Донбасса» предотвратила 128 атак ВСУ за неделю. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в разговоре с ИС «Вести».

«Не стоим на месте. Системой "Купол Донбасса", а также сводными мобильными огневыми группами за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак», — рассказал глава российского региона в разговоре с журналистами.

Напомним, ВСУ в последнее время все чаще прибегает к террористическим методам. Терпя неудачу на поле боя, ВСУ хотят посеять панику среди мирного населения РФ. Из-за этого киевский режим регулярно атакует гражданские объекты в разных регионах РФ. Кроме того, враг пытается нанести массированный удар по столице России.