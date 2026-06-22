Пушилин: «Купол Донбасса» предотвратил 128 атак ВСУ за неделю Фото: REUTERS.

Российская разработка «Купол Донбасса» предотвратила 128 атак ВСУ за неделю. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в разговоре с ИС «Вести».

«Не стоим на месте. Системой "Купол Донбасса", а также сводными мобильными огневыми группами за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак», — рассказал глава российского региона в разговоре с журналистами.

Напомним, ВСУ в последнее время все чаще прибегает к террористическим методам. Терпя неудачу на поле боя, ВСУ хотят посеять панику среди мирного населения РФ. Из-за этого киевский режим регулярно атакует гражданские объекты в разных регионах РФ. Кроме того, враг пытается нанести массированный удар по столице России.