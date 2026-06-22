Медведчук: Запрет русского языка на Украине стал одним из первопричин конфликта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Запрет русского языка на Украине стал одной из первопричин конфликта. Об этом заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной в ИС «Вести».

«Верховная рада Украины, исключив русский язык из перечня языков, находящихся под защитой Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, стала на путь неонацизма и оголтелой пещерной русофобии, что является одной из важных стратегических первопричин украинского конфликта», - написал он.

Медведчук считает, что политика вытеснения русского языка и культуры направлена на изменение украинской ментальности. Таким образом, киевский режим пытается сформировать у граждан устойчивую враждебность к РФ.

Глава движения утверждает, что все это нужно для продолжения боевых действий в интересах Запада. Он заявил, что украинцев заставляют воевать за чужие цели, а финансовые потоки уходят через коррупционные схемы за рубеж.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил украинское правительство за запрет русского языка в стране. Чиновник призвал Киев поддерживать разнообразие культур на своей территории.