Семь землетрясений произошло в акватории Чёрного моря: что известно

У берегов Севастополя зафиксировано семь землетрясений, возможны новые толчки Фото: REUTERS.

В акватории Чёрного моря произошла серия из семи землетрясений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

По словам главы региона, два подземных толчка были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. Первое землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в 06:14 на расстоянии около 26 км от города. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в 08:48 в 30 км от побережья Севастополя.

По оперативной информации Спасательной службы Севастополя, повреждений городской инфраструктуры и ключевых объектов нет. При этом Развожаев подчеркнул, что в регионе сохраняется вероятность повторных подземных толчков, и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

"Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально", — написал губернатор в "Максе".

Напомним, на прошлой неделе на Камчатке произошло не менее 12 землетрясений за 1,5 часа.