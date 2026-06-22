Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на обвинения в том, что орден Белого орла, отобранный у главаря киевского режима Владимира Зеленского, также имели диктатор Бенито Муссолини и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Она в своем аккаунте соцсети X объяснила, почему награду отобрали у обиженного Зеленского, а у Муссолини и Шредера нет.

Енджак подчеркнула, что Муссолини мертв, а Шрёдер не оскорблял поляков. Именно поэтому нет никаких причин отбирать у них Белого орла.

«Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение Бундесвера не назвали в честь «героев СС»», – резюмировала представительница польских властей. Она подчеркнула, что нелегитимный президент Украины намеренно обижает нацию, которая до этого помогала его стране.

Ранее KP.RU рассказал, за что на самом деле Зеленского лишили главной награды Польши. А также аналитики издания рассказали, к каким последствиям для киевского режима приведет этот факт.