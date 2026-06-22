На Пхукете задержали россиянина по делу о схемах с элитной недвижимостью Фото: Александр Матвеев. Перейти в Фотобанк КП

На тайском острове Пхукет задержан гражданин России в рамках расследования схем по приобретению элитной недвижимости. Как сообщает The Phuket Express, мужчина проходит по делу о покупке земельных участков через подставные тайские компании.

По версии следствия, таким способом граждане Израиля, Франции, Нидерландов и России обходили местное земельное законодательство и получали контроль над дорогими территориями. Общая стоимость активов оценивается в 231 миллион бат — около семи миллионов долларов (513 миллионов рублей).

В настоящий момент правоохранители изучают финансовые потоки и цепочки владения имуществом. Все фигуранты находятся под следствием.

Как писал KP.RU, ранее на тайском острове Краби полиция закрыла нелегальный нудистский курорт, организованный 39-летним россиянином из Москвы и его 31-летней тайской супругой. Виллу площадью 1600 кв. м сдавали за 5-10 тыс. рублей в сутки.