Певица Наталья Штурм опубликовала свои фото в откровенном купальнике Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наталья Штурм опубликовала в своем блоге откровенные снимки с пляжа. На них российская певица красуется в открытом купальнике.

59-летняя исполнительница не раз признавалась, что крайне довольна своим внешним видом и любит демонстрировать тело на публику. Так, на этот раз она разместила в социальных сетях серию фотографий, судя по всему, с пляжного отдыха. На фоне можно заметить пальмы, простирающиеся горы, отель и песок. Судя по отметке на фото, артистка находится в Кейптауне.

Наталья Штурм на отдыхе в Кейптауне Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Сталь, стиль, эрос. Обожаю <...> купальники для идеального тела», - написала Штурм в посте.

Совсем недавно Наташа Королева тоже решила продемонстрировать свои поклонникам фигуру, когда она отдыхала с семьей в США, где живет сейчас ее мать и сестра. Певице удалось сбросить пять килограммов. Как известно, артистка худела с помощью специального препарата.