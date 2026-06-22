Профессор Дизен усомнился в адекватности Зеленского после его слов о переговорах Фото: REUTERS.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен усомнился в адекватности Владимира Зеленского. Поводом стало заявление украинского главаря в украинских СМИ о том, что именно Киев будет решать, кто станет представлять Евросоюз на переговорах с Россией.

Политолог заметил, что Запад давно использует нелегитимного президента Незалежной в своих целях, а тот всерьез полагает, что его мнение что-то значит.

"После того, как НАТО на протяжении семи лет использовало его в качестве марионетки для борьбы до последнего человека, Зеленский, похоже, считает, что он действительно контролирует ситуацию", - написал в своем аккаунте в X Дизен.

Ранее Гленн Дизен заявил, что лидеры европейских стран превратили своих граждан в мишени, комментируя испытания Великобританией дальнобойного оружия для ВСУ. По его мнению, Лондон и НАТО уже вышли за пределы опосредованного участия в украинском конфликте, а действия западных политиков фактически лишили Россию выбора, что ставит под угрозу самих европейцев.