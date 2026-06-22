Пока американцы тревожатся, россияне вдохновляются: жители РФ и США по-разному относятся к развитию нейросетей

ВЦИОМ: развитие ИИ тревожит американцев и вдохновляет россиян Фото: Shutterstock.

Осведомленность об искусственном интеллекте в США и России практически достигла максимума, однако подходы к его использованию заметно различаются. К такому выводу пришли социологи Аналитического центра ВЦИОМ, проведя интернет-опрос среди 1600 россиян старше 18 лет и сравнив результаты с данными американского Pew Research Center (5023 респондента).

По данным исследователей, об ИИ сегодня слышали 98% россиян и 95% американцев. При этом наши соотечественники считают себя более информированными. 59% заявляют, что знают о технологии «много» или «немного», тогда как в США этот показатель составляет 47%.

При этом американские граждане обращаются к нейросетям регулярнее: ежедневно ИИ используют 41% американцев против 31% россиян. Однако в России сформировалось ядро «сверхактивных» пользователей. Почти каждый пятый интернет-пользователь в РФ (19%) взаимодействует с ИИ «практически постоянно», в то время как в США таких всего 5%. Напротив, редкое использование (реже нескольких раз в неделю) более характерно для американской аудитории — 38% против 14% в России.

Россияне проявляют больший оптимизм в отношении искусственного интеллекта. Так, использование ИИ в повседневной жизни беспокоит 25% граждан России и 50% жителей США.

Различаются и сферы доверия. Россияне чаще готовы делегировать ИИ анализ больших данных: 61% респондентов в РФ одобряют его роль в выявлении финансовых преступлений, тогда как в США этой позиции придерживаются лишь 35%. В то же время к судебной системе люди относятся с осторожностью: 47% американцев и 38% граждан России считают, что ИИ не должен участвовать в отборе присяжных.

В чем жители двух стран солидарны, так это в жестких границах для технологий. Большинство выступает против применения ИИ в госуправлении (60% в США и 59% в РФ), в вопросах веры (по 73%) и в личных отношениях. Главный страх в обеих культурах общий — люди опасаются утраты человеком способности самостоятельно мыслить, общаться и творить.

Накануне стало известно, что правительство РФ подготовило обновленную редакцию законопроекта «О поддержке развития технологий ИИ». Новый документ знаменует переход от жесткого надзора к стимулированию ИИ-отрасли.