Samsung больше не самая дорогая компания Южной Кореи: кто обогнал гиганта впервые за 25 лет

Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой компании Южной Кореи Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

На фондовом рынке Республики Корея произошла историческая смена лидера. Производитель полупроводников SK Hynix обогнал по рыночной капитализации технологического гиганта Samsung Electronics, который удерживал первое место в индексе KOSPI на протяжении последних 25 лет. Об этом сообщило агентство «Рёнхап», ссылаясь на актуальные данные биржи.

В 12:42 по времени Южной Кореи (06:42 мск) рыночная стоимость SK Hynix достигла 2,091 трлн вон (около 1,358 млрд долларов), в то время как совокупная стоимость обыкновенных акций Samsung Electronics составила 2,090 трлн вон.

Стоит отметить, что Samsung неизменно возглавляла рейтинг крупнейших компаний страны с ноября 2000 года. Впрочем, аналитики уточняют: если учитывать не только обыкновенные, но и привилегированные акции, Samsung все еще сохраняет общее ценовое преимущество.

Главным драйвером взлета SK Hynix эксперты называют глобальный бум в сфере искусственного интеллекта, резко взвинтивший спрос на передовые чипы памяти. С начала года акции SK Hynix выросли на впечатляющие 342%, тогда как ценные бумаги Samsung Electronics показали более скромный, но всё же высокий рост — почти 198%.

Наблюдатели объясняют такую разницу в динамике спецификой бизнеса. В отличие от сфокусированной на полупроводниках SK Hynix, структура Samsung Electronics гораздо шире: компания также производит смартфоны, потребительскую электронику и бытовую технику. Менее динамичные потребительские рынки сдержали общий рост акций гиганта, позволив конкуренту совершить исторический рывок.

Накануне появились данные опросов, показывающие разницу в отношении россиян и американцев к развитию ИИ.