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НовостиВ мире22 июня 2026 7:35

Samsung больше не самая дорогая компания Южной Кореи: кто обогнал гиганта впервые за 25 лет

Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой компании Южной Кореи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой компании Южной Кореи

Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой компании Южной Кореи

Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

На фондовом рынке Республики Корея произошла историческая смена лидера. Производитель полупроводников SK Hynix обогнал по рыночной капитализации технологического гиганта Samsung Electronics, который удерживал первое место в индексе KOSPI на протяжении последних 25 лет. Об этом сообщило агентство «Рёнхап», ссылаясь на актуальные данные биржи.

В 12:42 по времени Южной Кореи (06:42 мск) рыночная стоимость SK Hynix достигла 2,091 трлн вон (около 1,358 млрд долларов), в то время как совокупная стоимость обыкновенных акций Samsung Electronics составила 2,090 трлн вон.

Стоит отметить, что Samsung неизменно возглавляла рейтинг крупнейших компаний страны с ноября 2000 года. Впрочем, аналитики уточняют: если учитывать не только обыкновенные, но и привилегированные акции, Samsung все еще сохраняет общее ценовое преимущество.

Главным драйвером взлета SK Hynix эксперты называют глобальный бум в сфере искусственного интеллекта, резко взвинтивший спрос на передовые чипы памяти. С начала года акции SK Hynix выросли на впечатляющие 342%, тогда как ценные бумаги Samsung Electronics показали более скромный, но всё же высокий рост — почти 198%.

Наблюдатели объясняют такую разницу в динамике спецификой бизнеса. В отличие от сфокусированной на полупроводниках SK Hynix, структура Samsung Electronics гораздо шире: компания также производит смартфоны, потребительскую электронику и бытовую технику. Менее динамичные потребительские рынки сдержали общий рост акций гиганта, позволив конкуренту совершить исторический рывок.

Накануне появились данные опросов, показывающие разницу в отношении россиян и американцев к развитию ИИ.