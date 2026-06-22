"Поплачь еще" и "возвращайся домой": в Европарламенте разразился расистский скандал

Politico: В ЕП разгорелся скандал из-за расистского комментария в адрес депутата. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В Европарламенте разгорелся скандал после того, как два депутата от правоконсервативной группы Европейских консерваторов и реформаторов (ECR) позволили себе оскорбительные высказывания в адрес коллеги иракского происхождения Абир Аль-Сахлани. Об этом сообщает Politico.

Инцидент произошел после голосования по одному из самых спорных миграционных законопроектов, который ужесточает правила депортации нелегалов. Аль-Сахлани заявила в зале заседаний, что никогда прежде не чувствовала себя в Европарламенте настолько небезопасно.

Финский депутат Себастьян Тюнккюнен опубликовал видеозапись ее выступления с комментарием "cry more" ("поплачь еще"), а датский депутат Кристоффер Сторм написал, что ей следует "вернуться домой". Аль-Сахлани назвала последнее заявление проявлением расизма.

В ответ Сторм отверг обвинения, заявив, что имел в виду лишь то, что депутату следовало покинуть зал и успокоиться. Руководство фракции Renew Europe потребовало наказать обоих парламентариев. Решение остается за председателем Европарламента Робертой Метсоле, чья пресс-секретарь подтвердила, что вопрос будет рассмотрен.

Ранее KP.RU писал, что депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова назвала глупостью идею запрета въезда граждан России в страны Евросоюза, заявив, что такую инициативу продвигают политики, которым просто больше нечем заняться.