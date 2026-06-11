"Заняться больше нечем": в Европарламенте прокомментировали идею запрета въезда россиян в ЕС

Евродепутат Лашшакова назвала глупостью идею запрета въезда россиян в ЕС Фото: REUTERS.

Идея запрета на въезд граждан России в страны Евросоюза является неразумной. Такое мнение выразила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

"Я считаю, что это глупость. И, скорее всего, такую инициативу продвигают политики, которым просто больше нечем заняться", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о возможном ограничении въезда россиян в страны ЕС.

Напомним, Еврокомиссия готовит ужесточение визовой политики Евросоюза. Новые меры предусматривают введение критериев для отказа в визах по соображениям безопасности. Ограничения затронут граждан России, Белоруссии и Ирана.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета санкций против России планируется запретить въезд в ЕС всем участникам специальной военной операции. Проект новых ограничений будет обсуждаться главами МИД стран Евросоюза 15 июня.