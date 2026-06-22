Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки уравнять нацистскую Германию и Советский Союз и возложить на СССР часть ответственности за начало Второй мировой войны являются исторически несостоятельными и морально неприемлемыми. В интервью РИА Новости дипломат подчеркнула, что именно Красная армия сыграла решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы.

Захарова также назвала антиисторичными утверждения о «тождественности» нацизма и коммунизма. По ее словам, подобные попытки переписать историю и приравнять ответственность Германии и СССР за развязывание войны в корне недопустимы.

85 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза, развязав самую кровавую войну XX столетия. В память о тех событиях в России ежегодно в этот день отмечается День памяти и скорби.

Как писал KP.RU, ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что в Германии и других странах Евросоюза есть политики, мечтающие «отомстить» России за победу в 1945 году.