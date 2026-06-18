Экс-депутат Дагделен: в ЕС мечтают отомстить РФ за победу в 1945 году Фото: REUTERS.

В Германии и других странах Евросоюза есть политики, мечтающие «отомстить» России за победу в 1945 году. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», бывший депутат бундестага Севим Дагделен.

«... В заявлениях... политика из ХДС Родериха Кизеветтера ("Европа должна работать над капитуляцией России") несложно услышать эхо прошлого. Это не что иное, как мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году», — сказала она в блоге NachDenkSeiten.

По словам Дагделен, в Европе до сих пор не изжиты амбиции мирового господства.

Накануне командующий Военно-воздушными силами ФРГ Хольгер Нойманн заявил, что Берлин готов вступить в военный конфликт с Москвой «уже сегодня ночью». По уточнениям Нойманна, Германия намерена защищать каждый участок территории НАТО.

В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц перечислил три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией.

Напомним, председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что устаревшие европейские элиты намерены превратить ЕС из политического в военный союз. С этой целью они хотят создать стратегические плацдармы для давления на РФ.