Франция шокирована полученным от ЕС письмом о мигрантах: что требует Брюссель

Politico: Париж застало врасплох послание ЕС по миграционным центрам Фото: REUTERS.

Французские власти неожиданно столкнулись с инициативой ряда стран Евросоюза, призвавших ускорить создание центров для приема мигрантов за пределами ЕС. Это шокировало политиков из Парижа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее письмо поддержали более половины государств Евросоюза - 19 из 27 стран. Инициаторами обращения выступили правительства Дании и Италии.

«Письмо застало Францию врасплох», - указано в статье.

Как отмечает газета, если бы документ подписали только Дания и Италия, Париж мог бы не придать этому большого значения. Однако широкая поддержка инициативы со стороны других стран ЕС резко изменила ситуацию. Теперь французским чиновникам придется разбираться с данной проблемой.

Ранее KP.RU сообщал, что в Европе сейчас фиксируется огромный наплыв мусульманских мигрантов, из-за чего идентичность стран континента начинает размываться. Более того, некоторые из них теперь могут занимать высокие должности в политике.