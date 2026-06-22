МИД КНР отреагировал на удар дрона ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области

МИД Китая осудил атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области Фото: REUTERS.

Китай осудил атаки на мирных жителей и призвал все стороны к сдержанности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми в Брянской области.

Дипломат подчеркнул, что Пекин выступает против любых нападений на гражданское население и инфраструктуру и призывает прекратить подобные действия.

17 июня украинские войска при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Восемь человек, в том числе дети, пострадали. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Как писал KP.RU, ранее первый замглавы администрации президента Беларуси Владимир Перцов заявил, что удар ВСУ по автобусу с детьми не был случайностью и находился под контролем операторов.