Ни продать, ни вывести деньги: назван единственный финал для замка Пугачевой

Назван единственный финал для замка Пугачевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Продать знаменитый шестиэтажный замок в подмосковной деревне Грязь Алле Пугачевой и Максиму Галкину* практически невозможно. Как рассказал сайту KP.RU адвокат Тимур Матвеев, единственный вариант в их случае — оставить поместье детям.

Адвокат пояснил, что жесткие ограничения для иноагентов, действующие с 1 марта 2025 года, фактически блокируют вывод денег. Все средства от продажи недвижимости должны поступать на спецсчет, где они замораживаются до снятия статуса.

Помимо юридических барьеров, замок площадью 1867 кв. м обременен техническими проблемами. До 2026 года объект даже не был зарегистрирован на кадастровой карте. Продать дом мешает и его специфика: готический стиль с горгульями, расположение в неохраняемой деревне, содержание стоимостью более 700 тысяч рублей в месяц, а также хранящийся внутри арестованный антиквариат.

В 2026 году Галкин* переоформил 1/6 доли на несовершеннолетних детей Гарри и Елизавету. По мнению эксперта, в текущих реалиях это единственный способ не потерять имущество. Дальнейшая продажа долей потребует согласия органов опеки, а репутационные риски и спецсчета делают объект непривлекательным для покупателей. Единственный жизнеспособный сценарий для звездной семьи — просто оставить поместье детям.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о том, как Галкин* пытается спасти замок в Грязи.

*Признан в РФ иностранным агентом