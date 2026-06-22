В Белоруссии опросили всех свидетелей удара по автобусу в Брянской области Фото: REUTERS.

Следственный комитет Белоруссии завершил опрос всех свидетелей атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

По его словам, расследование проводится максимально тщательно, уже собраны определенные данные, о которых будет доложено президенту. Вольфович также отметил, что удар был совершен с целью спровоцировать столкновение между Белоруссией и Украиной.

Трагедия в Брянской области произошла 17 июня. Украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, направлявшейся на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина. Восемь человек, включая шестерых детей, получили травмы. В автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица. Возбуждено уголовное дело.

Как писал KP.RU, ранее СК РФ передал Белоруссии материалы расследования атаки БПЛА на автобус с детьми в Брянской области.