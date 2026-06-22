Кот Ларри Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кот Ларри из резиденции британского премьера может перестать запоминать имена глав правительства из-за их частой смены. Об этом говорится на странице главного мышелова Великобритании в соцсети X.

«Если верить слухам, вскоре я буду жить уже при седьмом по счету премьер-министре [Великобритании]. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запоминать их имена», — отмечается в посте, который написан от имени животного.

Напомним, животное из приюта получило должность главного мышелова при британском кабинете министров. В соцсетях оно публикует саркастические посты о британских политиках.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить об отставке 22 июня, иначе его попросят уйти 23 июня на заседании кабмина. Он планирует определить временные рамки ухода для упорядоченного транзита власти и, вероятно, уйдет в сентябре перед съездом Лейбористской партии. Ранее KP.RU передал мнение главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что Кир Стармер неминуемо покинет пост премьера в ближайшее время.