ФСБ задержала 21-летнего воронежца по подозрению в госизмене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность 21-летнего жителя Воронежа, подозреваемого в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС), молодой человек был завербован иностранными разведструктурами для выполнения задач в интересах Киева.

За денежное вознаграждение задержанный вел наблюдение за военными объектами в Подмосковье, а также занимался вербовкой сторонников через интернет. Кроме того, он причастен к работе мошеннических кол-центров на Украине, обманывавших россиян.

В отношении фигуранта в настоящий момент проводятся следственные действия, устанавливаются все эпизоды его преступной деятельности и возможные сообщники.

Как писал KP.RU, на прошлой неделе в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее сотрудники ФСБ задержали трех пособников украинских спецслужб, готовивших серию терактов в отношении военнослужащих и волонтерской организации, оказывающей помощь участникам спецоперации.