Премьер Великобритании Стармер подтвердил, что уйдет в отставку Фото: REUTERS.

Политический кризис на Даунинг-стрит достиг своего апогея. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально подтвердил, что покидает свой пост на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров его собственного правительства, потребовавших от лидера освободить кресло для нового главы Лейбористской партии.

«Сейчас моя партия задается вопросом, подхожу ли я как лидер лучше всего для того, чтобы вывести нас на всеобщие выборы», — признал глава британского правительства в своем официальном заявлении.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер рекомендовала Киру Стармеру покинуть пост. Как сообщал Sky News, дипломат призывала к отставке уже во второй раз, после поражения Лейбористской партии на местных выборах. Сильное давление на премьера также оказал министр внутренних дел Шабана Махмуд.