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НовостиПолитика22 июня 2026 8:52

Вольфович: Втянуть Беларусь в конфликт провокациями с БПЛА не выйдет

Глава Совбеза Беларуси заявил, что Минск примет решение по удару после поручений Лукашенко
Арина СЕРОВА
Глава Совбеза Беларуси заявил, что Минск примет решение по удару после поручений Лукашенко. Фото: Егор Ковальчук.

Глава Совбеза Беларуси заявил, что Минск примет решение по удару после поручений Лукашенко. Фото: Егор Ковальчук.

Втянуть Беларусь в украинский конфликт при помощи провокаций с беспилотниками не выйдет, страна по-прежнему выступает за мирное урегулирование. Об этом сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. Его слова цитирует агентство БелТА.

По его словам, белорусскому главе Александру Лукашенко обязательно доложат о результатах опроса свидетелей удара ВСУ по автобусу с детьми-футболистами в Брянской области. Дальнейшие действия будут приняты с учетом поручений президента страны.

«Втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем. <...> тот, кто совершил этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию», - заявил глава Совбеза.

Вольфович добавил, что неважно, кому принадлежит автобус. Важно то, что целью украинских боевиков вновь стали мирные граждане. И Беларусь обязательно во всем разберется.

Ранее стало известно, что всех свидетелей атаки дрона ВСУ на автобус под Брянском, где находилась футбольная детская команда, уже опросили. Минск продолжает расследование ЧП.