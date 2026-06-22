Вольфович: Втянуть Беларусь в конфликт провокациями с БПЛА не выйдет

Глава Совбеза Беларуси заявил, что Минск примет решение по удару после поручений Лукашенко. Фото: Егор Ковальчук.

Втянуть Беларусь в украинский конфликт при помощи провокаций с беспилотниками не выйдет, страна по-прежнему выступает за мирное урегулирование. Об этом сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович. Его слова цитирует агентство БелТА.

По его словам, белорусскому главе Александру Лукашенко обязательно доложат о результатах опроса свидетелей удара ВСУ по автобусу с детьми-футболистами в Брянской области. Дальнейшие действия будут приняты с учетом поручений президента страны.

«Втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем. <...> тот, кто совершил этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию», - заявил глава Совбеза.

Вольфович добавил, что неважно, кому принадлежит автобус. Важно то, что целью украинских боевиков вновь стали мирные граждане. И Беларусь обязательно во всем разберется.

Ранее стало известно, что всех свидетелей атаки дрона ВСУ на автобус под Брянском, где находилась футбольная детская команда, уже опросили. Минск продолжает расследование ЧП.