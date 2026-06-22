Зеленский заявил о желании президента Польши сорвать конференцию по Украине из-за личных обид: кто виноват

Зеленский обвинил Навроцкого в попытке сорвать конференцию по Украине в Гданьске Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский обвинил президента Польши Кароля Навроцкого в попытках сорвать Международную конференцию по восстановлению Украины (URC2026), которая должна пройти 25–26 июня в Гданьске. Причиной, как утверждает глава киевского режима, стала личная обида польского лидера из-за участия в мероприятии премьер-министра Дональда Туска.

«Он мне открыто сказал, что не поддерживает конференцию в таком формате, куда он как президент не приглашен... Кароль борется за премьерское кресло, чтобы его партия выиграла у премьера Туска. Вот что происходит», — подчеркнул Зеленский в интервью телеведущей «ТСН.Недели» Алле Мазур.

По его словам, в попытках «сгладить углы», Киев предлагал провести совместную встречу, однако Навроцкий пошел на дальнейшее обострение конфликта, заявив, что «Украине не место в Европе» из-за угрозы польским фермерам. Зеленский на это ответил, что Незалежная не продает никаких продуктов сельского хозяйства массово в Польшу.

Ранее в МИД Украины заявили о намерении Киева предпринимать «зеркальные шаги» в ответ на любые недружественные действия со стороны Варшавы. Такие речи звучат после решения Навроцкого лишить Зеленского польской государственной награды из-за продолжающейся на Украине героизации лидеров УПА*.

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