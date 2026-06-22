Мужчине предъявили обвинение в убийстве после нападения в ТЦ в Краснодаре Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае Следственный комитет (СК) предъявил обвинение 19-летнему местному жителю, напавшему на посетителей торгового центра. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Фигуранту вменяется убийство из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом, а также покушение на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах.

Напомним, трагедия произошла в ТЦ «Вест Молл» в Краснодаре 20 июня. Днем в субботу 19-летний молодой человек пришел в торговый центр с мачете и напал на посетителей ТЦ. Из-за полученных в результате нападения травм скончалась 41-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения. После злоумышленник попытался скрыться, но был задержан охраной. Ранее в СК сообщили, что напавший на посетителей ТЦ признал вину и раскаялся в содеянном.