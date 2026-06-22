Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. Традиционная церемония прошла 22 июня, в день 85-летия начала Великой Отечественной войны. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.

Прах неизвестного советского воина был торжественно перенесен в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Уже год спустя здесь был открыт мемориал, центральным элементом которого стал Вечный огонь. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула — «пост номер один».

День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. На рассвете 22 июня 1941 года немецкие войска без объявления войны пересекли границы СССР. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Ранее внук наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, историк и первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов рассказал, почему 22 июня 1941 года о нападении Германии объявил не Иосиф Сталин, а Молотов.