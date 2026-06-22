Кто в Европе уйдет в отставку следом за Стармером: назван скандальный «кандидат» Фото: REUTERS.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может уйти в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом он написал в соцсети X.

Дмитриев считает, что Стармер столкнулся с последствиями собственной политики. В своем посте он упомянул миграцию, преступность, энергетику и экономику, назвав курс британского премьера воинственным и ошибочным.

«Мы сделали это сообща, разоблачив воинственную и последовательно ошибочную политику Стармера в отношении иммиграции, преступности, энергетики и экономики», — написал Дмитриев.

Он также заявил, что Стармер не смог защитить Великобританию и, по его оценке, разрушал западную цивилизацию.

«Следующим будет Мерц, если он не изменит свою политику», - добавил Дмитриев.

Ранее Стармер подтвердил, что уйдет в отставку. Политический кризис на Даунинг-стрит усилился после давления со стороны депутатов и ключевых министров его правительства. До этого глава МИД Великобритании Иветт Купер уже рекомендовала Стармеру покинуть пост после поражения Лейбористской партии на местных выборах.