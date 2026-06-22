Сенатор Косачев: Отставка Стармера не скажется на русофобской политике Британии Фото: REUTERS.

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера не изменит русофобскую политику Лондона. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор считает, что Стармер был слабым премьером и лишь подтвердил общую тенденцию снижения качества европейских лидеров. Однако смена главы правительства не повлияет на курс Великобритании в отношении России.

«Кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, прерывавшейся лишь единожды — в годы Второй мировой войны», — сказал Косачев.

Он также отметил, что антироссийская линия Лондона не зависит от конкретной фамилии премьер-министра. Поэтому ожидать пересмотра политики Великобритании после ухода Стармера, по оценке сенатора, не стоит.

Ранее об отставке Стармера высказался глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В соцсети X он заявил, что британский премьер столкнулся с последствиями своей политики в сфере миграции, преступности, энергетики и экономики. Следующим, по мнению Дмитриева, может стать канцлер Германии Фридрих Мерц.