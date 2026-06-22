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НовостиПолитика22 июня 2026 9:19

В России напомнили Польше, кем были жертвы Волынской резни

Андреев: Волынская резня затронула в основном граждан СССР
Людмила МИТРОХИНА
Посольство России в Польше указало президенту Каролю Навроцкому, что жертвы Волынской резни — в основном советские граждане, а не польские. Фото: mid.ru

Посольство России в Польше указало президенту Каролю Навроцкому, что жертвы Волынской резни — в основном советские граждане, а не польские. Фото: mid.ru

Посольство России в Польше указало президенту Каролю Навроцкому, что жертвы Волынской резни — в основном советские граждане, а не польские. Об этом рассказал представитель российского посольства в Варшаве Сергей Андреев.

Российское диппредставительство указало, что Навроцкий, лишая главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию УПА*, подчеркнул, что для большинства поляков УПА* остается виновной в преступлениях против граждан Польши во время Второй мировой войны.

«Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943-1944 годов были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 года они были советскими гражданами», — отмечается в заявлении российской дипмиссии.

Ранее KP.RU передал слова польского правительства о том, почему Зеленского лишили высшей награды Польши, а, например, Бенито Муссолини не лишали Ордена белого орла.

*— организация, признанная экстремисткой и запрещена на территории РФ.