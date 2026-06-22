ФСБ задержала 50 человек за создание мошеннических колл-центров в Петербурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы из 30 граждан России и 20 иностранцев, подозреваемых в организации двух мошеннических кол-центров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского УФСБ РФ по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, злоумышленники занимались телефонным мошенничеством, похищая у граждан криптовалюту и электронные денежные средства на значительные суммы. На сегодняшний день деятельность кол-центров прекращена. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Как писал KP.RU, ранее директор департамента МИД РФ Петр Ильичев на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ сообщил, что около 100 тысяч украинцев работают в мошеннических колл-центрах.